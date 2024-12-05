В Госдуме предложили ввести российским медикам компенсацию оплаты услуг ЖКХ
По данным авторов, государство должно покрывать расходы медиков на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
В Госдуме предложили ввести российским медикам компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на депутата Сергея Миронова.
Законопроект направили на заключение в правительство.
По данным авторов, государство должно покрывать расходы медиков на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
Депутаты предложили распространить льготу на всех работников государственной системы здравоохранения.