В Госдуме предложили ввести российским медикам компенсацию оплаты услуг ЖКХ

По данным авторов, государство должно покрывать расходы медиков на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

В Госдуме предложили ввести российским медикам компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Законопроект направили на заключение в правительство.

По данным авторов, государство должно покрывать расходы медиков на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Депутаты предложили распространить льготу на всех работников государственной системы здравоохранения.