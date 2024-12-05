Украинские СМИ сообщили, что офис Зеленского начал готовиться к завершению конфликта

Сейчас рассматриваются два сценария: завершение конфликта после инаугурации Дональда Трампа или дальнейшее затягивание, если мирные переговоры не приведут к результату. В первом случае на Украине будут объявлены выборы.

Украинские СМИ сообщили, что офис Зеленского начал готовиться к завершению конфликта. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, сейчас рассматриваются два сценария: завершение конфликта после инаугурации Дональда Трампа или дальнейшее затягивание, если мирные переговоры не приведут к результату. В первом случае на Украине будут объявлены выборы.

Отмечается, что если конфликт действительно удастся завершить в скором времени и будут объявлены выборы, то острой потребности в расширении мобилизации на Украине не будет, зато правительство сможет использовать аргумент о «спасении генофонда нации».