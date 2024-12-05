Стала известна дата выхода интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Американский журналист приезжал в Россию. По его мнению, ядерный конфликт ближе, чем со времен «Карибского кризиса», однако никто в США не пытается вести диалог с РФ из-за разрыва связей.