Стала известна дата выхода интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Американский журналист приезжал в Россию. По его мнению, ядерный конфликт ближе, чем со времен «Карибского кризиса», однако никто в США не пытается вести диалог с РФ из-за разрыва связей.
Стала известна дата выхода интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова Первому каналу.
Интерью опубликуют в ночь на 6 декабря.
Американский журналист приезжал в Россию. По его мнению, ядерный конфликт ближе, чем со времен «Карибского кризиса», однако никто в США не пытается вести диалог с РФ из-за разрыва связей.