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Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязненного грунта

Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщает пресс-служба «Зеленого сада».

К концу года компания планирует вывезти со стройки до 20 000 тонн грунта. Вывоз грунта осуществляют сразу несколько подрядчиков, имеющих соответствующие лицензии. Их грузовые автомобили курсируют по строительной площадке с 6 утра до 9 вечера.

Грунт вывозится на специализированный полигон в Московской области. Эта стратегически важная работа находится на личном контроле руководства компании «Зеленый сад».

На очищенной территории идет строительство жилого комплекса «Окская стрелка». Возводятся первый, второй и третий дома. Во втором доме построено уже 7 этажей.

Жилой комплекс «Окская стрелка» — единственный в Рязани на берегу Оки. Новые дома малой этажности (максимум — 8 этажей) будут современными и супертехнологичными. Система «умный дом», распознавание лиц и номеров машин, система голосового контроля на базе колонки «Алиса», которая позволит открыть калитку и ворота, включить свет на этаже, вызвать лифт и оставить заявку в службу клиентского сервиса управляющей компании… Всё это будет доступно жильцам «Окской стрелки».

Рязанцев также пригласили на бесплатную экскурсию по стройплощадке. Все подробности в отделе продаж ГК «Зеленый сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.

Информация по ЖК «Окская стрелка»: Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 09.08.2024, подробности на сайте наш.дом.рф.