С музея-заповедника Есенина через суд потребовали 470 тысяч рублей

Предварительное судебное заседание назначили на 25 февраля 2025 года.

С государственного музея-заповедника Сергея Есенина через суд потребовали 472 тысячи. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

Иск подало ООО «Антарес». Согласно открытым данным, микропредприятие занимается производством строительно-монтажных работ.

Деньги потребовали из-за задолженностью по закупке, в которой «Анатрес» разрабатывал проектную документацию для многофункционального хозяйственного двора «Константиновское подворье».

Начальная стоимость тендера в ноябре 2023 года была 5,7 миллиона рублей.

Предварительное судебное заседание назначили на 25 февраля 2025 года.