Рязанскому благотворительному фонду «Мы вместе» пообещали найти новое помещение

Организация сможет работать на улице Новой до мая 2025 года.

Рязанскому благотворительному фонду «Мы вместе» пообещали найти новое помещение. Об этом говорится в официальной группе ВКонтакте.

В посте указано, что фонд сможет работать на улице Новой до мая 2025 года. До этого времени должны подобрать подходящую и удобную для деятельности площадку.

Ранее сообщалось, что фонд может лишиться помещения из-за реконструкции здания.