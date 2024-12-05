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Рязанская полиция разыскивает свидетелей нескольких ДТП
Если вы стали очевидцем какого-либо из указанных происшествия или располагаете информацией по этим фактам ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Рязанская полиция разыскивает свидетелей нескольких ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Первая авария случилась 7 июля 2024 года в Рязани, вблизи дома № 10 по улице Бирюзова.

Водитель на «Фольксваген Поло» совершил наезд на пешехода — 62-летнюю рязанку, по предварительной информации, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход с полученными травмами была доставлена в медучреждение.

27 августа 2024 года в Рязани, вблизи дома № 16 по Ряжскому шоссе, девушка на «Хавале», по предварительной информации, совершила наезд на пешехода — 25-летнего рязанца, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали.

1 сентября 2024 года в Клепиковском районе на 219-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», по предварительной информации, 22-летний рязанец на «Рено Каптюр» столкнулся с трактором «Клаас Аксион 940» и с «Форд Фокусом».

В результате происшествия пассажир первой иномарки от полученных травм скончался на месте.

Если вы стали очевидцем какого-либо из указанных происшествия или располагаете информацией по этим фактам ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.