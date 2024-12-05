Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджере WhatsApp*

Аферисты используют гифки с вредоносными кодами или фишинговыми ссылками.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджере WhatsApp*. Об этом пишет RT со ссылкой на директора по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергея Липова.

«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp*. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что такие изображения являются популярным форматом обмена мультимедийным контентом. Однако они могут содержать вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт.

Во избежание плачевных последствий эксперт посоветовал не нажимать на движущееся изображение и не переходить по ссылкам для его просмотра. Также может помочь установка антивируса на телефон.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.