Россиянам назвали варианты бюджетных зарубежных поездок на Новый год

Самый недорогой тур на двоих обойдется в среднем в 60-80 тысяч рублей.

Россиянам назвали варианты бюджетных зарубежных поездок на Новый год. Об этом пишут «Известия».

Самый недорогой тур на двоих обойдется в среднем в 60-80 тысяч рублей. За эту стоимость можно отдохнуть в Белоруссии, Абхазии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Грузии.

Варианты внутреннего туризма уже разобраны. Средняя стоимость размещения на период новогодних праздников превысила семь тысяч рублей, что на 10% процентов превышает прошлогодний показатель.

В список бюджетных вариантов попали Волгоград, Самара, Махачкала, Киров, Новосибирск и Казань.