Россиянам назвали варианты бюджетных зарубежных поездок на Новый год
Самый недорогой тур на двоих обойдется в среднем в 60-80 тысяч рублей.
Россиянам назвали варианты бюджетных зарубежных поездок на Новый год. Об этом пишут «Известия».
Самый недорогой тур на двоих обойдется в среднем в 60-80 тысяч рублей. За эту стоимость можно отдохнуть в Белоруссии, Абхазии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Грузии.
Варианты внутреннего туризма уже разобраны. Средняя стоимость размещения на период новогодних праздников превысила семь тысяч рублей, что на 10% процентов превышает прошлогодний показатель.
В список бюджетных вариантов попали Волгоград, Самара, Махачкала, Киров, Новосибирск и Казань.