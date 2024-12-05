Россиян предупредили о поддельных сайтах сервисов доставки

Отмечается, что после перевода мошенникам денег за продукцию, те сообщают о том, что товар отправлен через сервис доставки и даже создают видимость его передвижения по маршруту.

Россиян предупредили о поддельных сайтах сервисов доставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Аллу Храпунову.

Отмечается, что после перевода мошенникам денег за продукцию, те сообщают о том, что товар отправлен через сервис доставки и даже создают видимость его передвижения по маршруту.

Однако в момент «выдачи» товара покупателю сервис зависает, а доставка не происходит.

При этом попытки связаться с поддержкой невозможно.