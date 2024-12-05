Рогов: ВС России вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
Российские войска вошли в оккупированные ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР, начался бой
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные вошли в занятые ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР. Об этом он в четверг, 5 декабря, сообщил РИА Новости.
Как рассказал Рогов, южнее Курахова, где идут бои, российские войска освободили плацдарм около 10 кв. км и вошли в южную часть села Сухие Ялы.
Рогов добавил, что также ВС РФ продвинулись на глубину свыше двух километров и вошли в восточную часть села Константинопольское.
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