Рогов: ВС России вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР

Российские войска вошли в оккупированные ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР, начался бой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные вошли в занятые ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР. Об этом он в четверг, 5 декабря,РИА Новости.

Как рассказал Рогов, южнее Курахова, где идут бои, российские войска освободили плацдарм около 10 кв. км и вошли в южную часть села Сухие Ялы.

Рогов добавил, что также ВС РФ продвинулись на глубину свыше двух километров и вошли в восточную часть села Константинопольское.