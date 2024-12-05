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Репетиторство в России хотят заменить бесплатными услугами
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что репетиторство до 2036 года планируют заменить бесплатными услугами.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что репетиторство в России до 2036 года планируют заменить бесплатными услугами. Об этом сообщило ТАСС в своем Telegram-канале.

«Мы планируем заменить [репетиторство] бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов», — сказал он.