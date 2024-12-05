Путин прокомментировал работу нацпроектов в России

По словам главы государства, работа по нескольким из них затянулась.

Президент Владимир Путин прокомментировал работу нацпроектов в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, работа по нескольким из них затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования. В начале следующего года практическая работа по нацпроектам не должна затормозить.

Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам, где будут понятным языком изложены этапы достижения целей развития России. Также в первую очередь должно учитываться мнение граждан.

Эффективность будет рассчитываться на основе опросов.