Путин прокомментировал работу нацпроектов в России
По словам главы государства, работа по нескольким из них затянулась.
Президент Владимир Путин прокомментировал работу нацпроектов в России. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы государства, работа по нескольким из них затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования. В начале следующего года практическая работа по нацпроектам не должна затормозить.
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам, где будут понятным языком изложены этапы достижения целей развития России. Также в первую очередь должно учитываться мнение граждан.
Эффективность будет рассчитываться на основе опросов.