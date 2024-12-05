Путин призвал не прикрываться сложностями при решении проблем экологии

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин попросил чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин попросил чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Об этом сообщает сообщила «Газета.Ru».

"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то", — сказал Путин.

Он добавил, что решение вопросов в сфере экологии напрямую влияет на жизнь людей. Президент призвал проанализировать, что происходит в этой сфере в настоящее время.