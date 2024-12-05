Представители РГАТУ приняли участие в IV Конгрессе молодых ученых

27-29 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус» в четвертый раз прошел Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, главной темой которого стало обсуждение приоритетов научно-технологического развития страны, международной научной коммуникации и объединение усилий ученых для решения глобальных задач.

На крупнейшей площадке для диалога прикладной и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики собрались более 7000 представителей академического и университетского сообществ, государственных корпораций, частного бизнеса и общественных объединений из России и 63 стран.

Рязанский государственный агротехнологический университет на конгрессе представляли Илья Богданчиков и Анастасия Кутейникова.

В рамках мероприятия прошло около 200 мероприятий, включая деловые, культурные и спортивные программы.

Участники обсудили приоритеты научно-технологического развития России, задачи достижения технологического лидерства, говорили о молодежной науке и подготовке научных кадров, о разработке инновационных материалов и применении технологий в креативных индустриях, популяризации научного контента, выстраивании интегрированной цепочки от образования и подготовки кадров до промышленного производства.

Все это позволило молодым ученым погрузиться в передовые научные и технологические разработки и определить собственные векторы дальнейшей научной работы.