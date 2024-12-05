Полиция задержала двоих 18-летних рязанцев, которые обстреляли автобус

К правоохранителям обратился водитель транспортного средства и сообщил, что во время поездки на остановке общественного транспорта «11-я городская больница» салон покинули двое молодых людей. После этого мужчина услышал громкий хлопок и увидел, что заднее стекло автобуса повреждено.

Полиция задержала двоих 18-летних рязанцев, которые обстреляли автобус. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился водитель транспортного средства и сообщил, что во время поездки на остановке общественного транспорта «11-я городская больница» салон покинули двое молодых людей. После этого мужчина услышал громкий хлопок и увидел, что заднее стекло автобуса повреждено.

Сотрудники полиции установили, что к повреждению рейсового автобуса причастны двое 18-летних рязанцев.

Полицейские разыскали нарушителей и доставили их в отдел.

Кроме того, у молодых людей изъяли пневматический пистолет.

Ранее появилась информация, что в Рязани на улице Новоселов подростки обстреляли автобус.