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Полицейские помогли пассажирам сломавшегося микроавтобуса в Рязанской области
ЧП случилось на 325-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

Полицейские помогли пассажирам сломавшегося микроавтобуса в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ЧП случилось на 325-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

Экипаж ДПС заметил неисправный микроавтобус «Мерседес», который следовал по маршруту из Тамбова в Москву. В транспортном средстве находилась женщина с грудным ребенком.

Инспекторы огородили место, связались с организацией, которая осуществляет перевозки, и вскоре на место прибыл другой автобус, в который пересели все пассажиры.