Названа суммарная стоимость всех полезных ископаемых РФ

Суммарная стоимость природных ресурсов России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое превышает аналогичный показатель США.

Названа суммарная стоимость всех полезных ископаемых РФ. Об этом сообщил Игорь Сечин, его цитирует Life.

По его словам, суммарная стоимость природных ресурсов России составляет 100 триллионов долларов, что почти вдвое превышает аналогичный показатель США.

Сечин отметил, что такая уникальная ресурсная база гарантирует надежные долгосрочные поставки для зарубежных партнеров России.