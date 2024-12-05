На ГРПЗ подвели итоги научно-практической конференции молодых специалистов

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел XI научно-практическую конференцию молодых специалистов. В мероприятии приняла участие молодежь АО «ГРПЗ», АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», ПАО завод «Красное знамя».

На обсуждение экспертам были представлены проекты по двум направлениям: «Радиоэлектронные системы. Алгоритмы обработки сигналов и данных. Радиотехнические устройства» и «Конструирование и технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. Системы автоматизированного проектирования и управления».

Состав экспертной комиссии, которая оценивала доклады, состоял из руководителей и заместителей руководителей подразделений, ведущих специалистов.

«Рязанский приборный завод — не только производитель, но и разработчик сложной радиоэлектронной аппаратуры для авиации. Одной из задач, стоящих перед предприятием, является воспитание молодых теоретиков и практиков с высоким научным потенциалом. Вот уже более десяти лет на ГРПЗ проводятся научно-практические конференции молодых специалистов с привлечением сотрудников других предприятий. Среди них, в первую очередь, хочется отметить представителей АО „НИИП им. Тихомирова“. Надо сказать, уровень докладов с каждым годом растет, особенно это заметно на сегодняшней конференции. Участие в таких мероприятиях позволяет молодым специалистам быстрее адаптироваться на заводе и подключаться к решению сложных задач», — отметил заместитель директора научно-технического центра Игорь Фролов.

Научно-практическая конференция молодых специалистов проводится с целью повышения наукоемкости производства, наращивания научно-технического потенциала предприятия и вовлечения молодежи в процессы инновационного развития ГРПЗ.

По итогам мероприятия победители и участники получили дипломы. Работы всех молодых специалистов будут опубликованы в сборнике, сведения о котором разместят в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.