На глав нескольких сельских поселений под Рязанью подали в суд

Прокуратура обратилась в суд с исками на глав Подвязьевского и Листвянского сельских поселений.

На глав нескольких сельских поселений под Рязанью подали в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в суд с исками на глав Подвязьевского и Листвянского сельских поселений. Ведомство требовало устранить выявленные на дорогах в двух деревнях нарушения.

Проверка показала, что на дорогах в деревнях Насурово, Наумово Рязанского района отсутствуют необходимые дорожные знаки, ограждения, тротуары, пешеходные дорожки, светофор, имеется износ горизонтальной дорожной разметки, нарушена целостность конструкции «искусственная неровность».

Исковые требования прокуратуры удовлетворены, нарушения устранены.