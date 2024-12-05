Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы

Нововведения начнут действовать с марта 2025 года.

Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы. Об этом пишет RT.

По новым правилам, прием абитуриентов-бюджетников, поступающих на бакалавриат по приоритету, закончится 2—3 августа. Поступающих по основному этапу должны принять 6—7 августа, а по дополнительному — 10—11 августа. Прием на платные места необходимо закончить не позднее 30 сентября.

Также новые правила ввели и для студентов магистратуры. Зачисление на такие программы должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного

Нововведения начнут действовать с марта 2025 года по сентябрь 2029 года.