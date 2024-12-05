Минобороны рассказало о ситуации в зоне СВО на 5 декабря

Российская армия за сутки поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и цех производства беспилотников.

Минобороны рассказало о ситуации в зоне СВО на 5 декабря. Информацию опубликовала пресс-служба министерства.

Российская армия за сутки поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и цех производства беспилотников.

За сутки подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, отражены 6 контратак ВСУ, потери украинцев за сутки составили до 560 военных, танк Leopard.

Российские средства ПВО сбили за сутки 101 украинский беспилотник.