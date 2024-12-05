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МЧС провело учения на трассе М-5 в Рязанской области
5 декабря в Рязанской области состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствий ДТП.

МЧС провело учения на трассе в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

5 декабря в Рязанской области состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствий ДТП. По замыслу на участке трассы М-5 в Шацком районе столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель». В результате происшествия, были условные пострадавшие. В заторе находились приблизительно 800 автомобилей.

Отмечается, что в практической части учения приняли участие сотрудники полиции, МЧС России, скорой медицинской помощи, работники дорожных службы, а также спасатели и пожарные Рязанской областной противопожарно-спасательной службы.

Во время учений было задействовано 19 единиц техники и 42 человека.

После отработки практических действий состоялось заседание Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором подвели итоги тренировки и рассмотрели проблемные вопросы.