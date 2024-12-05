Mash: в Петропавловске-Камчатском медсестры заразили ВИЧ семимесячного ребенка

В Петропавловске-Камчатском медсестры заразили ВИЧ семимесячного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мать ребенка утверждает, что сотрудницы перепутали бутылочки и накормили новорожденную молоком зараженной матери. Отмечается, что девочка родилась раньше срока, на 32 неделе — ее поместили в специальный бокс, кормили из бутылочки. Ее мать ещ в момент оформления предупредили: в отделении есть матери с ВИЧ.

Отмечается, что следующие четыре года девочка росла слабой и постоянно болела. Этой осенью малышку отправили в Москву на операцию — удалять доброкачественную сосудистую опухоль, которая у нее с рождения. При подготовке к поездке выяснилось, что у малышки ВИЧ.

Родители уверены, что ребенка заразили именно в роддоме. В деле разбирается прокуратура и Минздрав. Возбуждено уголовное дело.