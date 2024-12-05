Малков: волонтеры сегодня — важная часть нашего общества

Губернатор выразил благодарность всем добровольцам, дела которых служат примером бескорыстной помощи людям.

Волонтеры сегодня — важная часть нашего общества. Об этом глава региона Павел Малков сказал на торжественной церемонии вручения знаков губернатора «Доброволец Рязанской области», приуроченной ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

Губернатор выразил благодарность всем добровольцам, дела которых служат примером бескорыстной помощи людям.

«Волонтерское движение в регионе быстро растет. В Рязанской области более полутора тысяч волонтерских организаций и объединений, более 105 тысяч добровольцев. Значимые мероприятия невозможно уже представить без их участия», — сказал Малков.

Губернатор отметил, что рязанские волонтеры реализуют свои инициативы по многим направлениям. Они создают социально значимые проекты, приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения, отправляют гуманитарные грузы, работают в госпиталях, помогают жителям новых регионов России, оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям, ведут патриотическую работу с молодежью.

В рамках национального проекта «Образование» ведется работа по вовлечению активных, неравнодушных жителей региона в добровольческую и благотворительную деятельность, созданию условий и инфраструктуры в виде центров поддержки «Добро.Центры».

Знак губернатора «Доброволец Рязанской области» вручается ежегодно жителям региона, которые вносят большой вклад в развитие волонтерского движения. В этом году награду получили почти 50 человек: школьники и студенты, врачи, педагоги, сотрудники образовательных учреждений, организаторы волонтерской деятельности в муниципальных образованиях, предприниматели, представители общественных организаций. Среди награжденных участники добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Рязанского Фонда помощи детям, общественного движения «Волонтеры Победы».