Малков: в регионе начнет работать Экспертный совет по профилактике наркомании

В среду, 4 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание антинаркотической комиссии.

В среду, 4 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание антинаркотической комиссии.

Он подчеркнул в ходе заседания, что мониторинг обстановки проводится в регионе постоянно. По итогам 9 месяцев этого года количество наркопреступлений снизилось на 3,5%, административных правонарушений стало на 16% больше.

При этом осложняется ситуация с несовершеннолетними по вовлеченности их в незаконный оборот запрещенных веществ, по числу отравлений среди детей и подростков.

«Надо смотреть, где не дорабатываем и почему. В ближайшее время у нас начнет действовать Экспертный совет по профилактике наркомании. В его задачи, в том числе, будет входить оценка эффективности работы по всем направлениям», — сказал Малков.

Он отметил также, что необходимо регламентировать работу системы раннего выявления потребления наркотиков среди подростков, молодежи. Комиссией разработан законопроект, который утвердит алгоритм межведомственного взаимодействия в вопросах проведения тестирования учащихся.