Лавров: США напали на Россию руками украинского режима

Он подчеркнул, что России не оставили другого выхода, кроме как начать спецоперацию на Украине.

США напали на Россию руками украинского режима, а Россия ни на кого нападать не собиралась. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Америка ведет против нас войну силами украинских неонацистов — она вооружает их, помогают в подготовке к ударам дальнобойным оружием», — отметил министр.

Он подчеркнул, что России не оставили другого выхода, кроме как начать спецоперацию на Украине.