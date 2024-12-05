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Кадыров раскритиковал глав СК и МВД России
По его словам, «они сидят не на своих местах».

Рамзан Кадыров обвинил глав СК Александра Бастрыкина и МВД Владимира Колокольцева в некачественной работе. По его словам, «они сидят не на своих местах». Слова Кадырова цитирует URA.RU.

Отмечается, что глава Чечни связал работу Бастрыкина и Колокольцева с делом 14-летнего Муслима Мурдиева, обвиняемого в нарушении общественного порядка и физическом насилии.

История Муслима началась 30 сентября 2023 года. Подросток, живущий в Москве, оказался вовлечен в конфликт на улице. По словам адвокатов, на подростка напал более сильный сверстник, из-за чего он сам получил травмы. Несмотря на это, Муслима обвинили в хулиганстве с применением насилия в составе группы лиц.

Кадыров назвал действия следственных органов политически мотивированными и указал на дискриминацию по этническому признаку.