ФСБ обнаружила в Рязанском районе нарколабораторию

Организаторов задержали в Казани.

ФСБ обнаружила в Рязанском районе нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что производство запрещенных веществ осуществлялось в частном доме на территории Рязанского района.

Из незаконного оборота изъята партия мефедрона, общей массой около 1 кг, а также специальное оборудование и химические реагенты, предназначенные для системного производства наркотических средств.

Организаторов задержали в Казани.

Им грозит лишение свободы на срок от 15 лет до 20 лет или пожизненно.