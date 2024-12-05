ФСБ обнаружила в Рязанском районе нарколабораторию
Организаторов задержали в Казани.
ФСБ обнаружила в Рязанском районе нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что производство запрещенных веществ осуществлялось в частном доме на территории Рязанского района.
Из незаконного оборота изъята партия мефедрона, общей массой около 1 кг, а также специальное оборудование и химические реагенты, предназначенные для системного производства наркотических средств.
Организаторов задержали в Казани.
Им грозит лишение свободы на срок от 15 лет до 20 лет или пожизненно.