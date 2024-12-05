Эксперт: зарплаты россиян в 2025 году значительно увеличатся

Зарплаты россиян в 2025 году могут увеличить на 15-20%.

Зарплаты россиян в 2025 году могут увеличить на 15-20%. Об этом изданию «Москва 24» рассказал глава Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Он пояснил, что сумма оплаты труда, как правило, не связана с инфляцией, она определяется спросом на специфические навыки и квалификацию.

Ордов отметил, что не все работодатели готовы увеличить оплату труда подчиненным. Некоторые предприятия не корректируют зарплаты в соответствии с инфляцией.

Специалист подчеркнул, что повышения зарплаты не стоит ждать сотрудникам, не проявляющим активность на работе.