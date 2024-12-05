Двое рязанцев ограбили мужчину на Первомайском проспекте

Возбуждено уголовное дело.

Двое рязанцев ограбили мужчину на Первомайском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратился 29-летний местный житель и сообщил, что во дворе дома на Первомайском проспекте двое незнакомцев под угрозой физической расправы похитили у него 12 тысяч рублей.

Заявитель рассказал, что после угроз незнакомцев готов был отдать им деньги, но наличных при себе не было и нападавшие указали ему перевести на банковский счет.

Испугавшись, потерпевший перевел на указанный ему номер банковской карты денежные средства. После этого злоумышленники скрылись.

Оперативники установили, что к ограблению причастен 20-летний рязанец и его 22-летний приятель.

Возбуждено уголовное дело.