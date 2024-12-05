Артист Рязанского театра кукол стал лауреатом премии имени Владимира Машкова

Сергей Сизоненко работает в театре с 2018. Он участвует в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Демон», «Женитьба», «Мэри Поппинс» и других.

Артист Рязанского театра кукол стал лауреатом Премии Председателя СТД РФ Народного артиста России Владимира Машкова. Об этом сообщили в группе «Культура Рязанской области» ВКонтакте.

Сергей Сизоненко работает в театре с 2018. Он участвует в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Демон», «Женитьба», «Мэри Поппинс» и других.

Осенью 2023 года артист запустил проект «СовремДрама», который объединяет актеров рязанских театров и ищет альтернативу привычным сценическим формам. За год состоялось восемь премьер — перформативных читок, собравших более 1000 зрителей.

Творческий проект осуществляется при поддержке Рязанского регионального отделения СТД РФ. Кроме того, «СовремДрама» дважды получала грант СТД РФ «На развитие творческого проекта».