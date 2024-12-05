Аркадий Фомин посетил Шиловский район и обсудил план работы по проведению мероприятий к 80-летию Победы в ВОВ

Во время рабочей поездки в Шиловский район председатель регионального парламента Аркадий Фомин поучаствовал в заседании «круглого стола», на котором совместно с замглавы администрации, начальником управления образования, начальником отдела культуры, представителями образовательных, культурных учреждений, общественных организаций муниципального образования обсудил план работы по проведению мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во время рабочей поездки в Шиловский район председатель регионального парламента Аркадий Фомин поучаствовал в заседании «круглого стола», на котором совместно с замглавы администрации, начальником управления образования, начальником отдела культуры, представителями образовательных, культурных учреждений, общественных организаций муниципального образования обсудил план работы по проведению мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба облдумы.

«Годовщина Великой Победы — очень ответственная дата, особенно сейчас, в период непростой политической обстановки. Победа досталась нам слишком дорогой ценой — миллионами жизней наших сограждан, но пробудила в народе чувство национальной гордости, уверенности в своих силах, нетерпимость к фашизму, любым проявлениям неонацизма. Юбилейный год позволит каждому из нас еще больше прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, сохранить преемственность поколений и традиций, отдать дань памяти подвигу советского народа», — отметил Аркадий Фомин.

Начальник отдела культуры Ирина Жарикова рассказала о всероссийских и районных культурно-просветительских, патриотических проектах и инициативах, которые реализуют в 2025 году. Начальник управления образования района Надежда Чиенева напомнила об основных направлениях по патриотическому воспитанию молодежи.

Директор Центра военно-патриотической подготовки «Гранит» Сергей Орлов предложил оказать содействие в проведении для шиловских школьников лекций на тему «Рязань — город трудовой доблести», а также занятий по тактической медицине, управлению БПЛА. Отмечается, что уроки мужества организуют для учащихся и депутаты Рязанской областной Думы.

По мнению главы законодательного собрания, один из важных аспектов работы — обустройство территории воинских захоронений, реставрация и возведение памятников защитникам Родины. В 2025 году областное финансирование программы поддержки местных инициатив составит 377 миллионов рублей.

«Для жителей эта программа — хорошая возможность получить средства на обновление мемориалов и открытие новых стел. Все наши усилия направлены на то, чтобы сохранить и привить молодым людям память о Великой Отечественной войне, уважительное отношение к героям, к поколению, которое отдало свои жизни ради общей Победы», — сказал он.

Во время «круглого стола» поднимались вопросы организации в районе социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«Мы должны четко понимать, что историю невозможно переписать и уметь отстаивать правду о вкладе советского народа в разгром фашизма, не допустить фальсификации фактов, заполнить пробелы о неизвестных ранее событиях военных лет.

В праздновании 80-й годовщины Победы должно принять участие как можно больше людей, особенно нашей молодежи, при этом важно организовать действительно интересные и полезные мероприятия. Конечно, во всех учебных заведениях региона будут организованы тематические площадки, выставки, лекции, показы художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Наша общая задача — достойно отметить этот юбилей», — добавил Аркадий Фомин.