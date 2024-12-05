А что в кино? «Звезды в Сибири», «Операция «Панда» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Звезды в Сибири» — новогодняя комедия с российскими звездами в роли самих себя. В фильме сыграли Сергей Светлаков, Клава Кока, Дмитрий Маликов и другие.
«Роковая партия» — основанный на реальных событиях драматический фильм о знаменитом шахматном матче между легендарным советским игроком, чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном.
«Операция «Панда» — комедийный семейный боевик с Джеки Чаном в главной роли. Создатели фильма отметили, что при съемках ни одно животное не пострадало, так как все четвероногие персонажи — компьютерные.
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