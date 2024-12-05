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Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
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21 ноября 11:55
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Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
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А что в кино? «Звезды в Сибири», «Операция «Панда» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Звезды в Сибири» — новогодняя комедия с российскими звездами в роли самих себя. В фильме сыграли Сергей Светлаков, Клава Кока, Дмитрий Маликов и другие.

«Роковая партия» — основанный на реальных событиях драматический фильм о знаменитом шахматном матче между легендарным советским игроком, чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном.

«Операция «Панда» — комедийный семейный боевик с Джеки Чаном в главной роли. Создатели фильма отметили, что при съемках ни одно животное не пострадало, так как все четвероногие персонажи — компьютерные.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».