Замкомандира бригады ВСУ: все украинские мужчины будут мобилизованы
Военный с позывным Явир подчеркнул, что те, кто сидит дома, должны готовиться: «Оно [мобилизация] их не обойдет».
Замкомандира 68-й бригады ВСУ заявил, что все украинские мужчины скоро будут мобилизованы.
Военный с позывным Явир подчеркнул, что те, кто сидит дома, должны готовиться: «Оно [мобилизация] их не обойдет».
Он добавил, что из-за липовых документов, которые делают медики, недавно на фронт прибыли 140 человек — 80 из них непригодны к службе.