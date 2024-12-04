Замкомандира бригады ВСУ: все украинские мужчины будут мобилизованы

Военный с позывным Явир подчеркнул, что те, кто сидит дома, должны готовиться: «Оно [мобилизация] их не обойдет».

Замкомандира 68-й бригады ВСУ заявил, что все украинские мужчины скоро будут мобилизованы.

Военный с позывным Явир подчеркнул, что те, кто сидит дома, должны готовиться: «Оно [мобилизация] их не обойдет».

Он добавил, что из-за липовых документов, которые делают медики, недавно на фронт прибыли 140 человек — 80 из них непригодны к службе.