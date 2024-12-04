В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП

В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, пьяный музыкант местной кавер-группы NEWMAN ехал по городу на Kia Rio. На Сельской Богородской улице барабанщик увидел впереди аварию, в которой столкнулись «Рено Логан» и «Шкода Октавиа». Он выехал на «встречку», пытаясь объехать ДТП, но врезался в полицейского и 45-летнюю женщину. Последнюю ударом отбросило на ехавшую по «встречке» «Тойоту Рав».

Пострадавшую доставили в реанимацию в состоянии комы, где пытались реанимировать около 30 минут. Она скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудник ДПС выжил, он в больнице.

Барабанщику может грозить до 12 лет колонии за нарушение ПДД и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.