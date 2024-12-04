В Скопине мужчина предлагал школьницам проводить их до дома

Дебошир ворвался в школу № 4, кидался на директора и вел себя неадекватно. Скопинца забрали сотрудники Росгвардии.

В Скопине мужчина предлагал школьницам проводить их до дома. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Усы Куракиной».

По информации портала, местный житель неоднократно делал подобные предложения девочкам и кричал на них матом. Родители не смогли самостоятельно справиться с ситуацией.

«Вчера ворвался в 4 школу, кидался на директора, матерился, вел себя крайне неадекватно. Была вызвана Росгвардия», — говорится в посте.