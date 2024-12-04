В рязанском автобусе пьяный мужчина донимал пассажиров

«Рюкзак свой кидал, пиво зубами открыл и пил, приставал в окружающим, предлагал выйти раз на раз и тд», — говорится в посте.

В рязанском автобусе пьяный мужчина донимал пассажиров. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Топор 18+ Рязань».

Инцидент произошел на маршруте № 27. По словам попутчиков, дебошир сначала мирно спал. После пробуждения он начал рассказывать о службе в Афганистане.

«Рюкзак свой кидал, пиво зубами открыл и пил, приставал в окружающим, предлагал выйти раз на раз и тд», — говорится в посте.