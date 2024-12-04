В рязанском агроуниверситете прошла ярмарка вакансий

3 декабря в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева прошла ярмарка вакансий, объединившая на одной площадке более 700 будущих выпускников вуза и представителей 39 предприятий реального сектора экономики Рязанской области и соседних регионов. Об этом сообщила пресс-служба учебного учреждения.

Ярмарка вакансий — быстрый и эффективный способ поиска места работы и стажировок для студентов и выпускников всех форм обучения, специальностей и направлений подготовки.

Обучающиеся приобрели опыт общения с работодателями, узнали о требованиях к молодым специалистам, об актуальных вакансиях, условиях труда и мерах социальной поддержки, перспективах профессиональной карьеры, подобрали место для прохождения производственной практики. Представители предприятий подробно рассказывали и показывали видеоролики студентам о своей деятельности, выступали с презентациями. Вакантные рабочие места, а также карьерные возможности для будущих выпускников представили профильные работодатели АПК региона, промышленные предприятия, организации финансовой сферы и другие.

Ректор университета Александр Шемякин в приветственном слове акцентировал внимание на цель мероприятия — помочь выпускникам и работодателям найти друг друга и договориться о дальнейших условиях сотрудничества. Также было отмечено, что благодаря тесному сотрудничеству университета с предприятиями АПК и бизнес-структурами региона, выпускники вуза не испытывают проблем с трудоустройством.

«Молодые специалисты сегодня — это будущее страны. Я призываю вас в обязательном порядке поговорить сегодня с потенциальными работодателями, договориться о взаимодействии. Если к построению агробизнеса подойти с умом и грамотно расставить приоритеты, то он может стать делом всей вашей жизни» — сказал в завершение ректор.

О профессиональном самоопределении студентов-аграриев и реализуемых в регионе программах привлечения молодых специалистов на работу в сельское хозяйство рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина.

На ярмарке в фокусе внимания были наиболее востребованные в АПК региона вакансии агронома, ветеринарного врача, зоотехника, инженера, энергетика, экономиста, технолога.

«Именно с таких мероприятий начинается карьерный путь наших студентов», — добавили в пресс-службе вуза.