Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-1°
Чтв, 05
-3°
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 104.24 -1.95 05/12
ЦБ EUR 110.2 -1.82 05/12
Нал. USD 103.00 / 103.00 04/12 18:30
Нал. EUR 108.70 / 110.00 04/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
7 609
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
7 976
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
10 742
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
15 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области прокуратура помогла обеспечить инвалидов лекарствами
В прокуратуру Рыбновского района обратились жители с жалобами. Надзорный орган установил, что заявители — инвалиды и нуждаются в обеспечении льготными препаратами. Однако на момент проверки рецепты на получение медикаментов аптечным учреждением не были обеспечены.

В Рязанской области прокуратура помогла обеспечить инвалидов лекарствами. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В прокуратуру Рыбновского района обратились жители и рассказали, что им не выдали лекарства. Надзорный орган установил, что заявители — инвалиды и нуждаются в обеспечении льготными препаратами. Однако на момент проверки рецепты на получение медикаментов аптечным учреждением не были обеспечены.

Прокурор района внес представление директору ГАУ РО «Рязань-Фармация». В настоящее время нарушения устранены. 15 местных жителей обеспечены необходимыми льготными лекарственными препаратами.