В Рязанской области прокуратура помогла обеспечить инвалидов лекарствами

В прокуратуру Рыбновского района обратились жители с жалобами. Надзорный орган установил, что заявители — инвалиды и нуждаются в обеспечении льготными препаратами. Однако на момент проверки рецепты на получение медикаментов аптечным учреждением не были обеспечены.