В Рязанской области прокуратура помогла обеспечить инвалидов лекарствами
В прокуратуру Рыбновского района обратились жители с жалобами. Надзорный орган установил, что заявители — инвалиды и нуждаются в обеспечении льготными препаратами. Однако на момент проверки рецепты на получение медикаментов аптечным учреждением не были обеспечены.
В Рязанской области прокуратура помогла обеспечить инвалидов лекарствами. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба надзорного органа.
В прокуратуру Рыбновского района обратились жители и рассказали, что им не выдали лекарства. Надзорный орган установил, что заявители — инвалиды и нуждаются в обеспечении льготными препаратами. Однако на момент проверки рецепты на получение медикаментов аптечным учреждением не были обеспечены.
Прокурор района внес представление директору ГАУ РО «Рязань-Фармация». В настоящее время нарушения устранены. 15 местных жителей обеспечены необходимыми льготными лекарственными препаратами.