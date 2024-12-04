В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя

Полицейские остановили автомобиль «Бриллианс», которым управлял 36-летний мужчина. Сотрудники заметили, что мужчина пьян.

Сотрудники Госавтоинспекции в Ряжске остановили водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 4 декабря, в своей группе во «ВКонтакте».

Полицейские остановили автомобиль «Бриллианс», которым управлял 36-летний мужчина. Сотрудники заметили, что мужчина пьян.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование. Результат показал, что в выдыхаемом воздухе у него было 0,609 миллиграмма алкоголя на литр, что превышает допустимую норму.

На водителя составили протокол об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.