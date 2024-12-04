В Рязанской области детсад возводят с отставанием от сроков
Между администрацией Рыбновского района и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детсада. Срок окончания — 2 февраля 2025 года. Однако в нарушение условий контракта работы по строительству детского сада выполняют с отставанием от графика.
В Рыбном детсад возводят с отставанием от сроков. Об этом
Надзорный орган установил, что между администрацией Рыбновского района и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детсада. Срок окончания — 2 февраля 2025 года.
Однако, как указано в публикации, в нарушение условий контракта работы по строительству детского сада выполняют с отставанием от графика.
Прокуратура внесла представление директору коммерческой организации. Отмечается, что установлен контроль за своевременным завершением строительства объекта.
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области