В Рязани замдиректора по хозяйственной части школы осудят за взятку

66-летняя обвиняемая получила взятку в размере 80 тысяч рублей

В Рязани замдиректора по хозяйственной части школы осудят за взятку. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 66-летняя обвиняемая получила взятку в размере 80 тысяч рублей за лоббирование интересов предпринимателя, который поставлял товары для нужд школ. Отмечается, что заключение договоров производилось с нарушением требований законодательства без проведения конкурентных процедур.

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летней женщины, занимавшей должность заместителя директора по хозяйственной части в одной из школ Рязани. Ее обвиняют по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Уголовное дело направили в Советский районный суд для рассмотрения.