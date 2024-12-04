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В Рязани поймали подростков, причастных к повреждению магазина и электрички
Нарушителей нашли благодаря видео в Интернете.

В Рязани поймали подростков, причастных к повреждению магазина и электрички. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Нарушителей нашли благодаря видео в Интернете. На них один подросток снимал, как его приятель опрокидывает стеллаж с товарами в супермаркете в рязанской Горроще. На другом видеофрагменте эти же несовершеннолетние ломали систему отопления в туалете электропоезда Рязань-Москва.

Оперативники выяснили, что к инцидентам причастны 14-летний и 16-летний рязанцы. Их разыскали и доставили в отдел. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних поставили 16-летнего юношу на профилактический учет. 14-летний нарушитель уже находился под надзором ПДН.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к установленной законом ответственности.

Ранее в соцсетях рязанцы сообщили о подростках, которые «громят» и «обносят» магазин в Горроще.