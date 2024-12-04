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В российском регионе запретят продажу детского шампанского
По словам чиновника, употребление подобных напитков может восприниматься детьми как нормализация алкоголя.

В Вологодской области власти хотят запретить продажу детского шампанского. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на председателя заксобрания Сергея Жестянникова.

По словам чиновника, употребление подобных напитков может восприниматься детьми как нормализация алкоголя.

Он привел позицию врача-психиатра Юрия Афанасьева, который согласился с тем, что «подобные продукты могут создавать у детей ложное представление о том, что алкоголь — это что-то безобидное и веселое» и приучать к тому, что пить спиртное — это норма.