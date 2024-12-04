Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-1°
Чтв, 05
-3°
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 106.19 -0.99 04/12
ЦБ EUR 112.02 -0.78 04/12
Нал. USD 103.60 / 103.00 04/12 14:25
Нал. EUR 108.60 / 110.00 04/12 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
7 475
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
7 852
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
10 630
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
14 898
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Росгвардии прокомментировали задержание мужчины в скопинской школе
Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки. Дебошира передали сотрудникам полиции.

В Росгвардии прокомментировали задержание мужчины в скопинской школе. Информацию редакции РЗН. Инфо сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки в школу № 4 города Скопина.

«Представитель учебного заведения сообщил, что неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции», — говорится в ответе силовой структуры.

Напомним, ранее стало известно, что в Скопине мужчина предлагал школьницам проводить их до дома. На место вызвали Росгвардию.