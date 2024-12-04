В Росгвардии прокомментировали задержание мужчины в скопинской школе

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки. Дебошира передали сотрудникам полиции.

В Росгвардии прокомментировали задержание мужчины в скопинской школе. Информацию редакции РЗН. Инфо сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки в школу № 4 города Скопина.

«Представитель учебного заведения сообщил, что неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок. Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции», — говорится в ответе силовой структуры.

Напомним, ранее стало известно, что в Скопине мужчина предлагал школьницам проводить их до дома. На место вызвали Росгвардию.