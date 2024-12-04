В результате ДТП в Спасске-Рязанском пострадал мужчина

Авария произошла 3 декабря напротив дома № 71 на улице Ленина.

В результате ДТП в Спасске-Рязанском пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла 3 декабря напротив дома № 71 на улице Ленина. По предварительной информации, 35-летний рязанец за рулем автомобиля «Хендай Элантра» столкнулся с «Ладой Приора» под управлением 44-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель иномарки с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.