В Новосибирске неизвестный угрожал расстрелять учеников школы

В Новосибирске неизвестный угрожал расстрелять учеников школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, утром 4 декабря учителю биологии гимназии № 9 пришло сообщение о возможном нападении — неизвестный угрожал расстрелять учеников.

Сотрудники школы активизировали защитный режим: вызвали силовиков, завели учеников в кабинеты, забаррикадировали двери.

Сейчас у школы дежурят несколько нарядов правоохранителей, дети пока сидят по кабинетам и не выходят.