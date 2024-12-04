В Касимове полицейские поймали пьяного водителя

На нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.