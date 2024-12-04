В Касимове полицейские поймали пьяного водителя
На нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.
В Касимове полицейские поймали пьяного водителя. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Инспекторы остановили автомобиль «Вольво», которым управлял 39-летний мужчина. У него имелись характерные признаки алкогольного опьянения.
Водителю предложили пройти медосвидетельствование. Результат показал 1,140 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму.
На нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.