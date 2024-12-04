В Госдуме предложили освободить детей участников СВО от платы за общежитие

Напомним, что по закону «Об образовании» ветераны СВО и их дети могут поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты. Она составляет не менее 10% от общего количества бюджетных мест.

В Госдуме предложили освободить детей участников СВО от платы за общежитие. Об этом сообщается в пресс-службе Госдумы со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Авторы проекта считают, что дети участников СВО должны быть освобождены от платы за пользование студенческим общежитием.

Напомним, что по закону «Об образовании» ветераны СВО и их дети могут поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты. Она составляет не менее 10% от общего количества бюджетных мест.